Как продавались автомобили в России и Европе в начале 2021 года

Меры по сдерживанию COVID-19 продолжают вносить корректировки в покупательскую способность на российском и европейском автомобильных рынках. Спустя год после резкого падения спроса, Россия вышла на стандартные объемы сбыта. В феврале 2021 года количество проданных "с конвейера" автомобилей даже выросло на 0,8%, в отличии от европейских стран: в Германии спрос упал на 19,0%, во Франции - 20,9% и в Испании на 38,4%.

Авторынки России и Европы начали 2021 год с падения. Несмотря на то, что низкая активность среди покупателей автомобилей характерна для января, продажи в России снизились на 4,2% по сравнению с первым месяцем прошлого года (по данным Ассоциации европейского бизнеса). Общее количество регистраций автомобилей в Европейском союзе также сократилось на 21,7%.

Спрос упал во всех странах Европы. Наибольшим образом пострадала Испания, где продажи по сравнению с январем прошлого года снизились почти вдвое: зафиксировано падение рынка на 44,6%, за ней последовали Германия - 25,1%, Франция - 14,2% и Италия -13,1%.

Впрочем, еще в январе председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель предрекал России планомерный рост. Так и вышло - стабильный спад продлился с середины декабря по конец января, а февральские показатели по российскому рынку выдали позитивную динамику.

Первую строчку традиционно удерживает Lada, за первый квартал 2020 года было продано 79,6 тыс. единиц, а за аналогичный период в 2021 году - 83 900 автомобилей (+5%). Вышел в ноль компания Кia с продажами автомобилей в количестве 51 900 экземпляров в 2020 году в период с января по март, для сравнения: в 2021 году было продано 51 600 единиц.

Hyundai, Renault и Toyota за первый квартал в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году потеряли 4, 5 и 15% продаж соответственно: Hyundai 40,1 - 41,6 тыс. единиц, Renault 30 400 - 32 100 автомобилей, Toyota - 23,3 - 27,2 тысяч автомобилей.

Представители СберАвтопарка отмечают повышенный интерес пользователей операционного лизинга к следующим моделям транспортных средств в 2020 году: Renault, Skoda, Lada. Потребители отдавали предпочтение отечественным автомобильным маркам, поэтому соотношение отечественных авто и иномарок в автопарке составило 66% и 34% соответственно.

В России продолжает расти доля новых автомобилей, приобретенных в кредит. По данным агентства Russian Automotive Market Research, после спада в 2019 году, россияне вновь вернулись к заемам. Для сравнения в 2019 году доля легковых автомобилей, взятых в кредит, составляла 45% от всех продаж, и уже за первые два месяца 2021 года этот показатель достиг 48,5%.

В марте в 2021 году рынок ЕС прибавил обороты в продажах по сравнению с этим же месяцем в 2020 году.

Например, по данным АвтоБизнесРевю, продажи бренда Jeep в марте 2020 года составили 4 463 единиц по сравнению с мартом в 2021 году - 15 192 автомобилей, то есть продажи были увеличены на 240%. Наиболее высокие показатели в приросте продаж в Европе продемонстрировал бренд Lancia: по сравнению с мартом 2020 года (517 единиц) в третьем месяце 2021 года продажи были увеличены на 885% (было проданы 5 094 автомобилей).

В целом статистика демонстрирует, что по количеству продаж в Европе за март 2021 года автомобильные бренды распределились следующим образом:

1. Volkswagen -147 055 автомобилей

2. Peugeot - 88 533 автомобилей

3. Mercedes-Benz - 85 480 автомобилей

4. BMW - 80 702 автомобилей

5. Toyota - 76 679 автомобилей

Несмотря на то, что европейский авторынок еще далек от докризисного уровня, на сегодняшний день лидером по реализации автомобилей остается Германия, далее следуют Италия, Франция и Великобритания, а замыкает топ-5 Россия.

Согласно прогнозам АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 632 000 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это означает, что к концу года рынок вырастет на 2,1%.