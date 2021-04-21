Китайские танки VT-3 замечены еще в одной африканской стране

В столице Чада - Нджамене впервые замечены танки китайского производства Type 59G. Боевые машины были выведены на улицы города после гибели президента страны Идриса Деби Итно.

Heavily upgraded Chinese Type 59G main battle tanks breaks cover following the battle with the rebels. pic.twitter.com/ml0DI4WDal — Military Africa (@militaryafrica) April 20, 2021

Ранее в составе сухопутных войск этого государства числились лишь шесть десятков старых советских Т-55.

Модернизированные "пятьдесят девятые", известные также как VT-3, получили дополнительную защиту корпуса и башни, причем прикрыты не только лобовые, но и боковые проекции.

Для установки дымовых завес применены специальные гранатометные установки.

Старые 100-мм нарезные орудия заменили гораздо более мощными гладкоствольными 125-мм пушками, аналогичными тем, что применяются на Type 96 и Type 99.

Соответственно, для эффективного использования такого оружия смонтировали современные многоканальные прицелы, правда, данных о наличии тепловизоров пока нет. Также появились новые радиостанции.

В качестве зенитного пулемета вместо Type 54, клона советского ДШК, установлен более совершенный W85.

Вместо старого 520-сильного аналога В-54 - 730-сильный двигатель.

Боевая масса - 40000 кг. Максимальная скорость по шоссе осталась прежней - 50 км/ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека.

Чад стал третьим государством, принявшим на вооружение Type 59G, ранее такие танки были замечены в Танзании, также сообщалось о закупке армией Бангладеш 300 аналогичных машин.