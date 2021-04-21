Китайские танки VT-3 замечены еще в одной африканской стране

Heavily upgraded Chinese Type 59G main battle tanks breaks cover following the battle with the rebels. pic.twitter.com/ml0DI4WDal— Military Africa (@militaryafrica) April 20, 2021
Ранее в составе сухопутных войск этого государства числились лишь шесть десятков старых советских Т-55.
Модернизированные "пятьдесят девятые", известные также как VT-3, получили дополнительную защиту корпуса и башни, причем прикрыты не только лобовые, но и боковые проекции.
Для установки дымовых завес применены специальные гранатометные установки.
Старые 100-мм нарезные орудия заменили гораздо более мощными гладкоствольными 125-мм пушками, аналогичными тем, что применяются на Type 96 и Type 99.
Соответственно, для эффективного использования такого оружия смонтировали современные многоканальные прицелы, правда, данных о наличии тепловизоров пока нет. Также появились новые радиостанции.
В качестве зенитного пулемета вместо Type 54, клона советского ДШК, установлен более совершенный W85.
Вместо старого 520-сильного аналога В-54 - 730-сильный двигатель.
Боевая масса - 40000 кг. Максимальная скорость по шоссе осталась прежней - 50 км/ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека.
Чад стал третьим государством, принявшим на вооружение Type 59G, ранее такие танки были замечены в Танзании, также сообщалось о закупке армией Бангладеш 300 аналогичных машин.