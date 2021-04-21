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21.04.2021,  
14:29
Текст:  Алексей Моисеев

Китайские танки VT-3 замечены еще в одной африканской стране

В столице Чада - Нджамене впервые замечены танки китайского производства Type 59G. Боевые машины были выведены на улицы города после гибели президента страны Идриса Деби Итно.

Ранее в составе сухопутных войск этого государства числились лишь шесть десятков старых советских Т-55.

Модернизированные "пятьдесят девятые", известные также как VT-3, получили дополнительную защиту корпуса и башни, причем прикрыты не только лобовые, но и боковые проекции.

Для установки дымовых завес применены специальные гранатометные установки.

Старые 100-мм нарезные орудия заменили гораздо более мощными гладкоствольными 125-мм пушками, аналогичными тем, что применяются на Type 96 и Type 99.

Соответственно, для эффективного использования такого оружия смонтировали современные многоканальные прицелы, правда, данных о наличии тепловизоров пока нет. Также появились новые радиостанции.

В качестве зенитного пулемета вместо Type 54, клона советского ДШК, установлен более совершенный W85.

Фото: U.S. military / wikimedia.org
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Вместо старого 520-сильного аналога В-54 - 730-сильный двигатель.

Боевая масса - 40000 кг. Максимальная скорость по шоссе осталась прежней - 50 км/ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека.

Чад стал третьим государством, принявшим на вооружение Type 59G, ранее такие танки были замечены в Танзании, также сообщалось о закупке армией Бангладеш 300 аналогичных машин.

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