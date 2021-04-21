Крупнейший клад оружия железного века обнаружен в Германии

В Германии археологи подвели итоги трехлетних раскопок на месте древнего городища на западе страны. В ходе полевых работ они обнаружили огромный клад оружия, который является крупнейшим известным арсеналом железного века.

Об открытии рассказывает Live Science. Его совершили археологи из Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе (LWL). Они при помощи металлоискателя обследовали древнее городище, обнаруженное еще в 1950-х годах.

Тогда во время строительства пансиона рабочие случайно раскопали два меча и два наконечника копий. Кстати, еще в то время ученые обратили внимание на то, что мечи были погнуты, а их концы были словно бы специально деформированы.

Затем об этих находках надолго забыли. Первые тщательные раскопки здесь были проведены только в 2013 году. А дополнительные полевые работы в период 2018 по 2020 год провел краевед Маттиас Дикхаус, которому удалось найти новые артефакты.

Всего Дикхаус обнаружил около 100 предметов. А их общее количество, с учетом результатов раскопок 2013 года, уже превысило 150 предметов. В основном, это оружие и воинское снаряжение. В числе прочего, например, была найдена конская уздечка крайне редкого типа, которая использовалась для управления боевой колесницей.

Также были обнаружены десятки наконечников копий, самих копий и мечей, фрагменты щитов, инструменты, крючки для ремней, три серебряные монеты и бронзовые украшения.

Этот арсенал железного века является крупнейшим для этих мест и одним из крупнейших в Европе, отметил археолог Михаэль Баалес из LWL. Более того, ученые, наконец, установили, почему найденное здесь оружие было повреждено. По их мнению, это был своего рода ритуал - так победившие в битве воины железного века обращались с оружием проигравшего противника.

Добавим, что раскопанное городище расположено на горе Вильценберг высотой 658 метров. Это место было заселено людьми в железном веке, в период примерно с 300 года до нашей эры и вплоть до времен рождения Христа. Сохранились даже древние стены этого поселения.

Большинство артефактов из найденного клада датируется этим же периодом, то есть, начиная с 300 года до нашей эры и заканчивая первым веком до нашей эры. При этом все мечи и монеты датированы только первым веком до нашей эры.

Ученые также отмечают, что хотя городище в Вильценберге находится далеко от центров кельтской культуры в других частях континентальной Европы, его архитектура сопоставима с кельтской культурой.

Кроме того, для кельтов было характерно подобное обращение с оружием поверженного врага. Воины этого народа также нарочно повреждали копья и мечи противника.

Примеры подобного поведения были зафиксированы при раскопках в святилищах Гурне и Рибемон-сюр-Анкр во Франции. По мнению археологов, церемония повреждения оружия, возможно, была одним из элементов празднования победы.

"Несмотря на то, что при раскопках в городище было найдено много оружия и фрагментов конского снаряжения, свидетельств эпической битвы там нет, - говорит археолог Мануэль Цайлер. - А само оружие явно было повреждено не во время боя. Следовательно, гора Вильценберг не была полем битвы".

Он добавил, что многие виды найденного оружия не могут быть точно датированы. Поэтому пока неясно, были ли они повреждены и сложены на протяжении нескольких веков или же все это произошло во время единственного проведенного здесь ритуала.