Указ главы Республики Крым от 21 апреля 2021 года № 98-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на прием и размещение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр "Артек" организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного федерального округа для участия в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена", а также на прием и размещение в гостиницах "Спортивная" (ИП Манасян Н.Г.), "Москва" (ИП Радзиевская Ю.Н.), гостиничном комплексе "Таврия" (АО "По туризму и экскурсиям "Крымтур") в городе Симферополе организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов для участия в финале первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею с шайбой, которое пройдет в городе Симферополе в период с 20 по 30 апреля 2021 года на ледовой арене "Консоль-спорт".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 апреля 2021 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







