Мэр Ниццы сообщил, когда в ЕС могут одобрить вакцину "Спутник V"

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози не сомневается, что европейские и французские санитарные власти одобрят российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" до конца июня.

В разговоре с телеканалом верхней палаты французского парламента Public Sénat Эстрози также напомнил, что ранее уже "обратился к российскому правительству, которое гарантировало поставку ... вакцины, как только санитарные власти в ЕС одобрят препарат". По словам градоначальника, он планирует организовать вакцинацию жителей города "Спутником V" спустя три-четыре дня после получения разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Градоначальник пояснил, что вправе сделать такой предзаказ, но для начала вакцинации местных жителей вынужден ждать разрешения от медицинских властей ЕС.