МИД РФ осудил насилие в Мьянме и призвал стороны к диалогу

Россия решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме и призывает все стороны к диалогу. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. Позиция СБ четко сформулирована в заявлении председателя Совета от 10 марта этого года. В нем решительно осуждается насилие против участников мирных протестов, подчеркивается необходимость сохранения демократических институтов, содержится призыв к проведению мирного диалога и примирению в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы. Россия полностью разделяет эту сбалансированную позицию", - цитирует Ильичева РИА Новости.

Он также добавил, что, по мнению Москвы, во избежание дальнейшей эскалации Совбезу ООН нужно продолжать настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами.

"С этой целью выступаем за большую вовлеченность регионалов, прежде всего АСЕАН. Обратили внимание на активно обсуждаемую асеановцами инициативу созыва внеочередного саммита для обмена мнениями по ситуации в Мьянме. Будем ждать итогов форума. Важно помочь Мьянме достойно выйти из нынешнего непростого периода ее истории", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что при дальнейшей работе обязательным условием должна стать "последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства". Способы решения проблем, которые сейчас есть в Мьянме, должны находить сами мьянманцы, считает Ильичев.

Напомним, 1 февраля военное командование Мьянмы отстранило от власти президента республики Вин Мьина и объявило в стране чрезвычайное положение сроком на один год. Военные объяснили свои действия тем, что, по их мнению, на парламентских выборах 8 ноября 2020 года были зафиксированы фальсификации.