Новости

В Приамурье из-за сильного ветра огонь перекинулся на шесть домов 11:09
Мэр Ниццы сообщил, когда в ЕС могут одобрить вакцину "Спутник V" 11:07
Умер автор хита Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart Джим Стайнман 11:06
Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации 10:45
Умер продюсер "Бешеных псов" Тарантино Монте Хеллман 10:44
Крымские хирурги изобрели уникальную операцию на предстательной железе 10:42
Счетная палата США заявила о снижении боеготовности ВС страны 10:39
Володин предложил бизнесу подключиться к кампании по вакцинации 10:38
Эмилия Кларк и Оливия Колман сыграют в новом сериале Marvel 10:36
Умерла актриса из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Веслава Мазуркевич 10:23
Вахтовики спасли истощенного белого медвежонка в Красноярском крае 10:11
МИД РФ осудил насилие в Мьянме и призвал стороны к диалогу 10:09
Мужчина заработал полмиллиона евро, установив мировой рекорд по прогулам 09:44
Налоговая служба Финляндии скрывала имена местных богачей 09:42
В Приморье экс-сотрудница полиции получила срок за мошенничество 09:41
Научно-энергетический модуль будет переработан для новой орбитальной станции 09:35
Украинский эксперт оценил последствия разрыва дипотношений с РФ 09:31
В Ингушетии у реки Асса найдены древние неисследованные катакомбы 09:28
Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могли стать птицы 09:24
Задержан бандит, напавший в лифте на 13-летнюю девочку с ножом 09:24
На Сахалине пропал 11-летний мальчик 09:11
Китай показал новый беспилотный стелс-бомбардировщик 09:11
В магазине Ижевска застрелили продавщицу 09:04
Хорошая погода вернется в столицу в начале будущей недели 08:58
Сибирячка стала победительницей конкурса на самое красивое лицо России 08:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 10:09
Рубрика: Власть

МИД РФ осудил насилие в Мьянме и призвал стороны к диалогу

Текст: Диана Ковалева

Россия решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме и призывает все стороны к диалогу. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Фото: REUTERS
СМИ: Военные Мьянмы за сутки убили более 100 протестующих

"Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. Позиция СБ четко сформулирована в заявлении председателя Совета от 10 марта этого года. В нем решительно осуждается насилие против участников мирных протестов, подчеркивается необходимость сохранения демократических институтов, содержится призыв к проведению мирного диалога и примирению в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы. Россия полностью разделяет эту сбалансированную позицию", - цитирует Ильичева РИА Новости.

Он также добавил, что, по мнению Москвы, во избежание дальнейшей эскалации Совбезу ООН нужно продолжать настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами.

"С этой целью выступаем за большую вовлеченность регионалов, прежде всего АСЕАН. Обратили внимание на активно обсуждаемую асеановцами инициативу созыва внеочередного саммита для обмена мнениями по ситуации в Мьянме. Будем ждать итогов форума. Важно помочь Мьянме достойно выйти из нынешнего непростого периода ее истории", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что при дальнейшей работе обязательным условием должна стать "последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства". Способы решения проблем, которые сейчас есть в Мьянме, должны находить сами мьянманцы, считает Ильичев.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
МИД РФ: Москва призывает Киев и НАТО отказаться от военных приготовлений

Напомним, 1 февраля военное командование Мьянмы отстранило от власти президента республики Вин Мьина и объявило в стране чрезвычайное положение сроком на один год. Военные объяснили свои действия тем, что, по их мнению, на парламентских выборах 8 ноября 2020 года были зафиксированы фальсификации.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Юго-Восточная Азия Мьянма (Бирма) Правительство МИД

Главное сегодня

Минэнерго оценило идею введения шкалы энерготарифов для населения
В Совфеде оценили призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Рогозин: 80% приборов российского сегмента МКС израсходовали ресурс
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена