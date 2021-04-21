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21.04.2021 22:57
Рубрика: В мире

Минюст США оценит законность применения силы полицией Миннеаполиса

Текст: Максим Макарычев
Через день после того, как присяжные признали виновным бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина по обвинению в убийстве, министерство юстиции США начало расследование возможных форм дискриминации и чрезмерного применения силы в местном департаменте полиции (MPD).
Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages
Полицейские в США при усмирениимасс нередко переходят грань, отделяющую жесткость от жестокости. Фото: GettyImages

В среду генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о новом гражданском расследовании, первом подобном расследовании, проводимом администрацией Байдена, которая пообещала укрепить доверие между полицией и населением, сообщает National Public Radio. "Сегодня я объявляю, что министерство юстиции начало гражданское расследование, чтобы определить, участвует ли полицейское управление Миннеаполиса в схеме или практике неконституционной или незаконной деятельности полиции", - сказал он во время брифинга в министерстве юстиции. По его словам, данное расследование проводится отдельно от ранее объявленного федерального уголовного расследования обстоятельств смерти Джорджа Флойда. "Вчерашний приговор по уголовному делу штата не рассматривает потенциально системные проблемы полицейской деятельности в Миннеаполисе", - сказал Гарланд.

Фото: Reuters
В США присяжные вынесли вердикт по делу о смерти Джорджа Флойда

Генеральный прокурор отметил, что расследование рассмотрит случаи применения чрезмерной силы, в том числе во время протестов, и изучит систему ответственности сотрудников MPD. "Если министерство юстиции придет к выводу, что есть разумные основания полагать, что существует модель или практика неконституционной или незаконной деятельности полиции, мы опубликуем публичный отчет о наших выводах", - сказал он.

Расследование, отмечают наблюдатели, знаменует собой возвращение к усиленному федеральному надзору за ошибочными полицейскими действиями, который администрация Трампа использовала всего один раз за последние четыре года для проверки деятельности небольшого отдела полиции в Массачусетсе. Напротив, за годы правления Обамы министерство юстиции провело более двух десятков подобных расследований.

Напомним, что во вторник во время обращения к нации после вынесения вердикта присяжных Дереку Шовину президент Байден высказался за необходимость структурных изменений в полиции. Байден считает, что обвинительный приговор Шовину может стать "моментом значительных перемен". "Никто не должен быть выше закона. И сегодняшний приговор - это послание", - сказал Байден. В свою очередь вице-президент Харрис дала понять, что она и Байден будут призывать сенат принять "Закон Джорджа Флойда о справедливости в отношении полиции". Одновременно стало известно о том, что в сенатском комитете по судебным делам в мае могут состояться слушания о реформе полиции.

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