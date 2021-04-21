"Родина" публикует не только материалы, в которых наши читатели рассказывают про историю своей семьи, предков (читайте их в рубрике "Домашний архив"), но и отклики. Юлия Куликова прислала письмо в редакцию, в котором рассказывает, почему "Родина" стала так ценна для нее и мужа. А еще поделилась с нами и со всеми читателями своими замечательными фото.

Юлия пишет, что узнала про журнал "Родина" только в декабре 2020 года - с мужем оформили подписку на полгода:

- Журнал поразил широтой тем. Много неведомого узнаем о России. Материалы интересные и познавательные, но не только... Ваш журнал заставляет думать! Не просто получать информацию, а сопоставлять и анализировать, чем с мужем и занимаемся.

Особая благодарность за статью в мартовском номере про Зинаиду Гиппиус. "Если надо объяснять... то не надо объяснять..." Просто золотые слова!

У нас очень красивая страна, природа восхитительная!

Я, как фотограф, очень хочу раскрыть эту красоту, неповторимость, хрупкость каждого мгновения жизни в своих фотографиях... А может, просто поднять настроение. Спасибо за журнал еще раз! Такие издания очень нужны! Вчера оформили подписку на вторую половину года...

От редакции. "Родина" благодарит Юлию за отклик. Мы рады получать и положительные отзывы, и слышать критику - значит, вас действительно что-то цепляет. Поэтому каждый номер открывается словами Николая Карамзина: "Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится".

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