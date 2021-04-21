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21.04.2021 18:28
Рубрика: Власть

МВД обратилось к иностранцам, просрочившим срок своего пребывания в России

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

МВД России обратилось к иностранным гражданам, находящимся в нашей стране.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, главный посыл обращения - всем, кто находится на территории Российской Федерации в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций. При этом МВД ссылается на Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Поэтому лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории России, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения. В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы.

В МВД заверили, что Российская Федерация гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Власть Безопасность Правительство МВД Миграционный учет в России

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