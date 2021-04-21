Песков: Судьба жителей Донбасса небезразлична России

России небезразлична судьба жителей ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что гуманитарная помощь Донбассу будет оказываться и дальше.

"Россия помогает Донбассу. Люди, которые живут там - героические и несчастные люди", - сказал в эфире радио "Комсомольская правда" Песков.

Он отметил, что жители ЛНР и ДНР отвергнуты своей страной. "Это самое страшное, что может произойти", - считает Песков.

Также он заверил, что Россия наряду с другими участниками Минской группы прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе.