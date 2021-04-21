Права и привилегии Сирии в ОЗХО приостановили

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла предложенный Францией проект резолюции, приостанавливающий права и привилегии Сирии в ОЗХО. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщило постпредство Великобритании в организации.

"Решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, принято, 87 голосов "за" на конференции государств-участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО", - говорится в сообщении.

Как заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин, принятие подобной резолюции опасно и не только расколет организацию, но и негативно скажется на перспективах режима нераспространения и разоружения.

Ранее в рамках 25-й сессии конференции государств-участников ОЗХО Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за того, что власти страны якобы нарушили конвенцию по запрещению химического оружия. Это последовало после того, как 12 апреля ОЗХО опубликовала доклад с результатами расследования инцидента, который произошел 4 февраля 2018 года в сирийском городе Саракиб. В ходе расследования были получены показания свидетелей, проведены анализы образцов, собранных на месте происшествия, и консультации с экспертами, изучены спутниковые снимки, и в итоге ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии в феврале 2018 года сбросили на Саракиб бомбу с хлором. При этом никаких фактических доказательств в заявлении приведено так и не было.