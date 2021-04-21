Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.04.2021,  
17:55
Текст:  Николай Грищенко

Применение реактивного ранца при захвате судна показали на видео

В Нидерландах на учениях морского спецназа впервые применили гравитационный реактивный костюм, чтобы попасть на судно, захваченное условным противником.

Фото: Jonathan Cutrer/Wikimedia.org
Китай показал новый беспилотный стелс-бомбардировщик

Реактивный костюм, который использовали во время учений, состоял из ранца с топливом, двух пар реактивных двигателей, которые крепятся на руки, и еще одного двигателя в ранце. Устройство позволяет летать на протяжении 5-10 минут, разгоняясь до 137 километров в час.

Во время учений пилот взлетел с быстроходной лодки и по воздуху опустился на борт торгового судна, захваченного злоумышленниками. В полете "реактивный человек" опередил вертолет и штурмовую лодку.

Таким образом испытания показали, что устройство может применяться в открытом море, и пилот может с относительной легкостью садиться и взлетать с катеров и малых судов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Проход каспийских кораблей под Крымским мостом показали на видео 20.04.2021
Боевую космическую станцию "Алмаз" показали на видео 19.04.2021
разработки
Десантникам показали новую парашютную технику 19.04.2021
Перспективную танковую пушку представили во Франции 19.04.2021
Нидерланды
Видео: что происходит с торпедой при пуске 03.12.2020
Как в 1945 году Британия и США бомбили Голландию картошкой 29.04.2020