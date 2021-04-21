Актер из "Глухаря" Алексей Артамонов найден мертвым в Москве

Не стало советского, российского актера театра, кино и ТВ Алексея Артамонова. Как передает МК, тело артиста было обнаружено в его квартире в Москве.

Согласно уточнениям издания, "вероятнее всего" смерть Артамонова наступила по естественным причинам.

Сообщается, что поисками переставшего выходить на связь 62-летнего артиста озаботился крестник, актер Николай Сирин. По сигналу Сирина сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом на проспекте Вернадского, где проживал актер, и вскрыли двери, обнаружив труп хозяина, сидящий в кресле.

Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве. В 1980-м окончил Школу-студию МХАТ (руководители курса - Массальский). С 1980 по 1995 год - артист Центрального академического театра Советской Армии. С 1985 по 2000 год - преподаватель кафедры мастерства актера Школы-студии МХАТ.

На экранах - с 1985-го: "Далекий голос кукушки", "Набат на рассвете", "Железный занавес", "Адвокат", "Паутина", "Хозяйка тайги", "Глухарь", "Мент в законе", "Тест на беременность" - всего более тридцати фильмов и сериалов.