Хорошая погода вернется в столицу в начале будущей недели

Непогода ожидает жителей центра Европейской России до конца недели, единственный день, когда температура будет на три-четыре градуса превышать норму и облаков будет меньше - пятница, 23 апреля.

Ясная, сухая и теплая погода придет в столицу в начале будущей недели. Об этом сообщил "РГ" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Как рассказал метеоролог, дождливая и прохладная погода сохранится в регионе до конца недели. "В понедельник ожидаем улучшение ситуации, температура снова поднимется выше нормы, осадки прекратятся, - сказал Варакин. - Ждать рекордов в погоде не стоит, раньше мая жары не ждем".