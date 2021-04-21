Поздравление с Днем местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление - это самый близкий к людям уровень власти. Именно от профессионализма, опыта, компетенции и ответственности работников органов местного самоуправления зависит благосостояние людей и будущее города.

От всей души благодарю сотрудников органов местного самоуправления, активистов ТОС и всех неравнодушных калужан за плодотворную работу на благо города, заботу о красоте и процветании нашей милой Калуги!

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых успехов и достижений!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев