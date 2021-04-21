В Москве пройдет крупнейший онкологический форум

Комплекс социального развития столицы и Департамент здравоохранения столицы 20-21 мая проведут онкологический форум для онкологов и врачей смежных специальностей. В его программе - освещение новейших достижений в онкологии, доклады зарубежных спикеров, дискуссии, мастер-классы и многое другое. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва работает над созданием максимально эффективной системы онкопомощи, и мы уже достигли определенных успехов. Сейчас завершаем переход на новый стандарт оказания онкологической помощи: стремимся к тому, чтобы все этапы лечения пациент мог пройти в рамках одного учреждения. Это позволит нам максимально сократить сроки диагностики онкозаболеваний и ускорить начало терапии. На Московском онкологическом форуме, который пройдет в столице 20-21 мая, мы хотим поделиться своим опытом, а также пригласить ведущих экспертов для обмена лучшими практиками".

Пройдет форум в Центральном выставочном зале "Манеж" (Манежная площадь, д. 1). Московский онкологический форум-2021 станет одним из первых крупных оффлайн-мероприятий для онкологов и врачей смежных специальностей в этом году. Благодаря режиму онлайн-трансляции, который за время пандемии стал привычным и комфортным для многих из нас, присоединиться к работе форума смогут не только москвичи, но и все интересующиеся из регионов нашей страны. Программа форума рассчитана на 2 дня и охватывает все направления онкологической помощи - от патоморфологии до высокотехнологичных методов лечения злокачественных новообразований. Заявленное время проведения форума - 20 и 21 мая с 09:00 до 20:00 часов.

В рамках экспертных сессий форума будут освещаться самые актуальные вопросы диагностики и лечения опухолей различных локализаций. Вместе со спикерами слушатели форума смогут взглянуть на практические моменты лучевой и морфологической диагностики, онкохирургии, химиотерапевтические возможности под совершенно новым углом - с позиций персонифицированной медицины, предпочтения малоинвазивных методик, внедрения перспективных интервенционных способов лечения. Формат дискуссий позволит в реальном времени обсудить нерешенные вопросы тактики ведения пациентов с онкологическими заболеваниями и место новейших технологий, которые еще вчера считались экспериментальными. Особый интерес в плане обмена опытом представляют лекции европейских спикеров по современным методам лечения и прецизионному подходу в онкологии. Отдельно планируется осветить особенности организации, успехи и планы развития онкологической службы Москвы и европейских стран в "постковидную" эпоху.

Регистрация для очного и онлайн-участия в Московском онкологическом форуме-2021 по ссылке

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