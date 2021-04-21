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21.04.2021 19:37
Рубрика: Власть

Чекунков: Поддержка молодежи поможет развитию Дальнего Востока

Текст: Аркадий Говоров

Включение по инициативе Президента в национальные проекты специального "молодежного" раздела позволит реализовать новые механизмы поддержки студентов и молодых семей - в том числе тех молодых людей, которые примут решение связать свою жизнь и карьеру с Дальним Востоком или Арктикой. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, комментируя Послание президента России Федеральному Собранию.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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По словам главы ведомства, исторически молодежь играла ключевую роль в развитии тихоокеанских территорий нашей страны. С предложением выделить специальный молодежный раздел в национальной программе развития Дальнего Востока в Минвостокразвития обратились представители молодежного парламента при Госдуме. Ведомство поддержало инициативу и будет продолжать работу с молодыми политиками, сказал Чекунков.

Раздел "Молодежь Востока России" мог бы стать первой реализацией положений Послания Президента в части выделения "молодежной составляющей" в нацпроектах, считает председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева. Такой раздел мог бы придать импульс в развитии региона и достижении целей развития, сохранения и увеличения численности населения, отметила она

Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 21 апреля, предложил внести во все национальные проекты специальные разделы, направленные на поддержку молодежи.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минвостокразвития ДФО Послание президента Федеральному Собранию 2021 года Национальные проекты 2019-2024

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