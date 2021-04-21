На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 4 млн рублей

В Петропавловске-Камчатском 72-летняя женщина лишилась крупной суммы денег из-за телефонных мошенников.

Как рассказала сама пострадавшая, ей много раз звонили якобы из службы безопасности банка и уговаривали перевести все деньги на другие счета для предотвращения несанкционированного списания.

Пенсионерка не поверила неизвестным, но потом ей позвонили из "полиции", убедив, что необходимо совершить все указанные действия в рамках операции по поимке мошенников. В итоге женщина обналичила все свои сбережения и перевела на указанные счета. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю.