На Сахалине пропал 11-летний мальчик

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" по факту пропажи 11-летнего школьника.

Как сообщает официальный сайт регионального Следственного комитета, мальчик ушел из дома по улице Емельянова 19 апреля примерно в 18 часов местного времени. До настоящего времени о местонахождении ребенка ничего неизвестно.

В следственном управлении создан штаб, который координирует проведение следственно-оперативных и поисковых мероприятий. В поисках кроме следователей и полицейских участвуют волонтеры поисково-спасательного отряда "СОВА".

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения ребенка, допрашиваются свидетели, осматриваются записи камер наружного видеонаблюдения и иные процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего мальчика: славянская внешность, худощавое телосложение, рост около 150 сантиметров, волос темно-русый, волнистый, стрижка короткая, глаза карие. На правой щеке около рта родинка, не выговаривает букву "р".

Был одет в куртку черно-синего цвета, черную спортивную шапку, кроссовки в сеточку с белыми полосками.