Ученые оценили шансы на выживание попавших в ледовый плен белух

Сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев прокомментировал ситуацию с белухами, которые оказались в ледовом плену в трех полыньях в бухте Пенкигнгэй на Чукотке.

"Думаю, больше шансов, что они выживут", - сообщил ученый РИА Новости.

Напомним, что расстояние от места, где застряли 20 морских млекопитающих до ближайшей открытой воды не менее 40 километров. Белухи умеют пользоваться воздушными полостями, которые бывают в подводной части льда и могли бы попытаться с их помощью выбраться из ловушки. Но пока они остаются на месте. Специалисты, наблюдавшие за "пленниками", отметили, что они находятся под водой по 20-25 минут и, вероятно, им пока удается добывать себе корм. Большинство белух выглядят довольно упитанными, заметно исхудали только четверо более старых особей.

Пытаться спасать морских млекопитающих не нужно. Как утверждает Кочнев, этим люди могут только навредить экологии.

"Это естественная ситуация. Такое происходит достаточно регулярно, гибель животных - необходимый природный процесс: например, белые медведи специально выискивают таких попавших в ловушки белух, чтобы на них охотиться", - объяснил эксперт.

Кроме того, попытки разрушить лед, чтобы белухи добрались до большой воды, могут навредить кольчатым нерпам, для размножения которых нужен неподвижный лед. Если пригнать ледокол, могут погибнуть и бельки, которые сейчас находятся в норах, и взрослые тюлени. При этом сами белухи, могут и не поплыть к открытой воде, потому что испугаются ледокола больше, чем ледового плена. Так случилось в этом районе в 1984 году.

"В ловушке были несколько тысяч белух. Но большая часть их тогда погибла, они не пошли за судном", - рассказал Анатолий Кочнев.

Возможность выбраться из западни у белух появится в мае, когда лед в Беринговом проливе начнет вскрываться. Тогда расстояние до открытой воды сократится до пяти-шести километров и его млекопитающие уже смогут преодолеть без труда.

Кстати

Помощник заместителя губернатора Чукотки по науке Денис Литовка заявил, что в ледовом плену оказали канадские белухи из большого стада - от 20 до 25 тысяч особей.