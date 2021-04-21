В Приморье экс-сотрудница полиции получила срок за мошенничество

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Работая в 2016 - 2020 годах в центре финансового обеспечения УМВД России по Приморскому краю, она направляла в казначейство фиктивные документы на возвращение излишне уплаченной гражданами пошлины. Она указывала реквизиты банковской карты своей матери, куда и перечислялись деньги. Таким образом ей удалось получить пять миллионов рублей.

Подсудимая приговорена к двум годам лишения свободы, запрету на два года занимать должности в правоохранительных органах и лишена звания "майор внутренней службы". Суд также удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденной более 4,9 миллиона рублей в пользу государства.