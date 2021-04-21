Во Владивостоке СК проверит школу, где избили семиклассника

Следователи СУ СК по Приморскому краю начали проверку по признакам халатности в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника.

Пострадавший семиклассник находится в больнице, у него сломана скула. Известно, что трое учеников 2005 и 2006 года рождения, из личных неприязненных отношений избили сверстника. Якобы, это произошло из-за одноклассницы.

По закону образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.