Тела пропавших в Нижегородской области сестер обнаружили в водоеме

Пропавшие 20 апреля в Нижегородской области двоюродные сестры из деревни Кержемок утонули в водоеме. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, последний раз живыми девочек видели у пруда около 18.00.

Ночью 21 апреля тело одной из пропавших извлекли из пруда. При его осмотре следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Предварительно, смерть ребенка наступила в результате асфиксии при утоплении.

Позже в том же водоеме было обнаружено и тело второй девочки.

Возбуждено уголовное дело.