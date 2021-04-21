В Перми водитель погиб, попав в уборочный механизм трактора

В Перми Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели машиниста трактора подрядной организации, ответственной за уборку городских улиц.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, машинист трактора занимался уборкой дорожного полотна. Он остановил транспортное средство и вышел из него, решив проверить работоспособность щетки трактора. Во время осмотра быстро вращающийся механизм щетки затянул мужчину. От многочисленных травм он скончался на месте.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ими будет дано заключение о причинах трагедии.