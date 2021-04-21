В Татарстане обнаружили неуправляемую дрейфующую баржу с песком

В Лаившевском районе Татарстана на реке Кама отошла от берега и оказалась в неуправляемом дрейфе груженая баржа.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, принадлежащее местной компании судно было пришвартовано к берегу около села Именьково. На барже находится около четырех тысяч тонн песчано-гравийной смеси.

- В настоящее время предпринимаются меры по швартовке баржи к берегу, - отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, по итогам которой будет принято процессуальное решение.