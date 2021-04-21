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21.04.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

В Татарстане обнаружили неуправляемую дрейфующую баржу с песком

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В Лаившевском районе Татарстана на реке Кама отошла от берега и оказалась в неуправляемом дрейфе груженая баржа.

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По информации Приволжской транспортной прокуратуры, принадлежащее местной компании судно было пришвартовано к берегу около села Именьково. На барже находится около четырех тысяч тонн песчано-гравийной смеси.

- В настоящее время предпринимаются меры по швартовке баржи к берегу, - отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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