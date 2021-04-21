На Алтае обнаружили новое место обитания ирбисов

Фотоловушки зафиксировали на Южно-Чуйском хребте пять особей краснокнижного снежного барса.

Автоматические камеры сняли самку ирбиса с двумя котятами - подростками и еще двух барсов-одиночек. Специалисты предполагают, что один из них - активный молодой зверь, он часто перемещается и, скорее всего, ищет самку для кошачьей свадьбы.

Ранее Южно-Чуйский хребет не считался очагом обитания ирбиса на Алтае. Возможно, редкие хищники практически не заходили на эту территорию из- за недостатка добычи - сибирского горного козла.

- Самое удивительное в открытии этого года: автоматические камеры, которые зафиксировали снежных барсов в новом месте обитания, установили не профессиональные инспекторы или биологи, а местные жители, чабаны-волонтеры, которые живут рядом, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алтае-Саянского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По данным WWF, в России сегодня осталось только два процента мировой популяции снежных барсов. На Алтае численность ирбисов постепенно растет и восстанавливается.

- С 2013 года, начала работы Сайлюгемского нацпарка, браконьерский пресс в Кош-Агачском районе снизился, в результате снежный барс стал осваивать территории, где он обитал ранее, - сообщает WWF.