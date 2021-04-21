Сибирячка попала под поезд и подала в суд на железнодорожников

Ирина Кузьменко, хрупкая молодая мама из Новосибирска, не может сдержать слез даже сегодня, спустя почти два года после несчастного случая: 28 августа 2019 года она попала под локомотив. Под колесами тепловоза погибла еще одна девушка. Так что Ире, можно сказать, повезло. Трагедия произошла в зоне пешеходного перехода, на котором не было даже знаков, предупреждающих об опасности. Они появились там гораздо позже, вот только безопаснее участок дороги не стал.

Кадры, снятые в тот день камерой видеонаблюдения, шокируют: сразу несколько человек переходят через железнодорожные пути, а на них неотвратимо движется состав из нескольких вагонов. Кто-то из пешеходов в последний момент успевает перескочить через рельсы, но на земле остаются две девушки, сбитые поездом. Видно, что никто из переходящих дорогу не заметил тепловоза. Как утверждает Ирина Кузьменко, сигнала машинист не подавал. Но удивляет и реакция пешеходов, которые пошли дальше по своим делам, не обращая внимания на пострадавших.

- Передо мной шли люди, это создавало иллюзию, что нам ничего не угрожает. К тому же со стороны поезда ярко светило солнце, оценить обстановку и даже понять, что поезд движется было сложно, - вспоминает Ирина Кузьменко. - Там две линии рельсов, грязь, и я просто старалась идти след в след, смотрела только под ноги. В последний момент боковым зрением успела заметить что-то огромное в метре от меня. Попыталась отскочить назад, но не успела. Самого удара не помню, мгновенно потеряла сознание. А когда пришла в себя, поняла, что вижу очень плохо, а чувствую только одно - ужасную боль.

Придя в сознание, Ира повернула голову набок и увидела на соседней каталке вторую девушку, пострадавшую на злополучных рельсах. Она была еще жива. Лица и даже волос видно не было - кровь и что-то бесформенное.

- В тот момент меня впервые охватил такой страх, который описать невозможно, - рассказывает Ирина Кузьменко. - Этот ужас оставался со мной еще долго: и когда узнала, что девушка, лежавшая рядом со мной, умерла, и когда услышала свой диагноз. Наверное, самое безобидное, что обнаружили врачи - перелом пальца руки, сустав оказался раздроблен. Зубы, конечно, пострадали. Но главное, было брюшное кровотечение и разрыв печени. Когда я услышала это, мне казалось, что я умираю, что вот-вот меня не станет, что трехлетняя дочка не дождется мамы. Я рыдала и кричала на все больничное отделение от страха и чувства безысходности.

Мужу Ирины, Виталию, о случившемся почти сразу сообщил кто-то из очевидцев, но сначала, услышав фразу "Вашу жену сбил поезд", он бросил трубку - очередные мошенники развлекаются, подумал мужчина. Уж больно нелепым показалось сообщение. Когда же телефон зазвонил снова, он решил проверить "жуликов", спросил имя супруги. И услышал в трубке сначала: "Девочка, как тебя зовут?", а потом родной, но очень слабый голос.

- Помчался сначала на этот переезд, потом в 34-ю больницу, по дороге звонил отчиму Иры. А увидел ее в больнице и даже не сразу узнал: она была в крови, лицо посинело, распухло от удара, - говорит Виталий. - Впервые тогда задумался: вот, порой, ругаемся из-за мелочей, а тут хочется только чтобы она жила и готов за все прощения просить. Это страшно, когда от тебя ничего не зависит, когда не знаешь, может ли кто-то вообще помочь, в силах ли врачи спасти родного человека. Я ведь и молитв-то не знал, повторял только про себя: "Боженька, помоги!".

Выжив, девушка подала в суд - она требует, чтобы компания - владелец перехода возместила ей ущерб. Ответчик, компания "Сибпромжелдортранс", предложила ей 100 тысяч рублей - но заключить мировое соглашение на таких условиях Ирина отказалась, судебные расходы обошлись ей почти в такую же сумму.

Но главное, Ирина надеется, что суд и внимание к трагедии заставит ответственные службы сделать пешеходный переход по-настоящему безопасным. Пострадавшая считает, что нарушения, на которые компании указала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, устранены формально.

Корреспондент "РГ" побывал на пешеходном переходе и убедился, что вероятность очередной трагедии не так уж мала. Пешеходный переход начинается прямо от автобусной остановки "Мехколонна" и упирается в рельсы, которые проложены по середине дороги, как трамвайные пути. За ними автодорога продолжается, а с ней и пешеходная зебра, но переступить две линии рельсов напрямую нельзя - это нарушение правил. На это указывают знаки, покрывшиеся пылью. Но людей они не останавливают - все по-прежнему переходят дорогу от начала до конца в одном месте.

А как по правилам? Рядом со знаками об опасности стоит указатель: переход через железнодорожные пути оборудован в 190 метрах. Однако до него еще нужно добраться. Перейдя первую часть автодороги, направляемся вдоль рельсов до указанного места. Задача не из простых: идти приходится по камням, грязи и бетонным шпалам. Зимой же здесь и вовсе сугробы в человеческий рост. Но по логике устроителей перехода тут должен идти каждый, кто хочет оказаться на противоположной стороне дороги: с одной стороны этой узкой полосы препятствий проходят железнодорожные рельсы, с другой - несутся грузовики.

Оборудованный переход через рельсы - это обычный деревянный настил. А за ним - обратная дорога до "зебры" через грязь, камни и железнодорожные стрелки - все те же 190 метров между автомобильной и железной дорогой без какого-либо намека на тротуар. Только преодолев этот путь, получаем, наконец, возможность перейти на ту сторону.

Примерно за час, что мы провели на месте, ни один пешеход не решился преодолеть извилистый путь, соблюдая все формальности. Каким должен быть по-настоящему безопасный переход, сказать сложно. Но формальный подход может стоить еще чьей-то жизни.

Комментарии

Ольга Писанова, юрист:

- Прокуратура установила: там, где пострадала Ирина, специально оборудованное место для безопасного перехода через пути отсутствовало. Надзорный орган внес соответствующее представление, и оно было исполнено ответчиком - то есть ответчик нарушения признал. При таких обстоятельствах нельзя говорить о грубой неосторожности в действиях истца, что является основанием для снижения суммы возмещения в порядке статьи 1083 Гражданского кодекса РФ.

Антон Суслов, начальник юридической службы АО "Сибпромжелдортранс":

- У компании, эксплуатирующей железнодорожные пути, нет обязанности устанавливать знаки о запрете пешеходного перехода. Просто невозможно поставить их вдоль всей дороги. И нет ГОСТа, чтобы на определенном участке путей ставить такие знаки. При этом есть правила федерального Минтранса, которые запрещают гражданам пересекать железнодорожные пути в местах, для этого не оборудованных. Эти правила равносильны ПДД, только действуют на железной дороге. То есть переходить через рельсы без разрешающих знаков априори нельзя.

Существуют правила, согласно которым оборудуются пешеходные переходы через железную дорогу. В том месте, где произошла трагедия, проходят два встречных пути, а с одной стороны еще и лесопосадки вдоль дороги мешают обзору. Там, где сейчас расположен настил, - один путь и место открытое. Оно в большей степени отвечает требованиям безопасности.

Мы также запрашивали информацию об автобусной остановке в профильном управлении мэрии Новосибирска, там ответили, что в документах она не значится. То есть законность самого размещения остановочного пункта и пешеходного перехода вызывает вопросы.