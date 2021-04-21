СК в Кузбассе проверит информацию об отказе "скорой" забрать умирающую

Следователи начали проверку размещенной в сети информации об инциденте в кузбасском городе Анжеро-Судженске. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, жительница города написала в соцсети о том, что обнаружила в подъезде своего дома женщину в полубессознательном состоянии.

Та сказала, что не помнит ни своего имени, ни адреса. Вызвав скорую помощь, горожанка дождалась приезда врачей, передала им полученные от больной сведения и ушла в магазин. А когда вернулась, то увидела, что женщина лежит в подъезде на том же самом месте. Признаков жизни она уже не подавала.

- Следствию предстоит выяснить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также необходимо установить родственников пострадавшей и причину ее смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кузбассу Надежда Ананьева.