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21.04.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе мужчина умер около здания больницы

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемерове проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя недалеко от городской больницы. Видео инцидента разместили в соцсетях накануне.

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Судя по записи, мужчина шел мимо здания больницы в Кировском районе областного центра и вдруг упал. Прохожие попытались ему помочь. А одна из женщин обратилась в медицинское учреждение. По словам автора публикации, врачи, находившиеся в больнице, якобы ответили, что они занимаются только пациентами с коронавирусом. Тем временем упавший на улице мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

- Чтобы выяснить, не было ли упущено время, могли ли медики действительно помочь в этом случае, организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кузбассу Надежда Ананьева. - Однако, по предварительным данным, мужчина, который направлялся не в больницу, а по своим делам, скончался мгновенно (вероятнее всего, из-за сердечно-сосудистых проблем). Что и констатировали медики.

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