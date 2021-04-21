В Томске обнаружили 36 тысяч литров нелегального пива

Крупную партию нелегальной алкогольной продукции обнаружили в Томске во время контрольных мероприятий Росалкогольрегулирования.

36 тысяч литров пива, сведения об обороте которого не были зафиксированы в ЕГАИС, хранились на складе по улице Ракетной.

- В настоящее время проведено изъятие обнаруженной продукции для дальнейшей передачи на хранение в АО "Росспиртпром", - сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Надзорные органы выясняют, кому принадлежит нелегальная партия алкоголя. Проводится административное расследование.