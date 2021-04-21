В Туве полуторагодовалый ребенок умер, обварившись супом

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку в связи со смертью полуторагодовалого ребенка в больнице Кызыла, сообщает главк СК по Республике Тыва.

По информации сыщиков, 11 апреля в столице региона мальчик, находясь дома, где были и его родители, пролил на себя горячий суп. Ребенка госпитализировали с ожогами 55 процентов тела. Несмотря на усилия врачей, 20 апреля маленький пациент умер.

Правоохранители выясняют, есть ли в обстоятельствах случившегося признаки преступления "причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза.