Под Петербургом грузовик без тормозов протаранил 4 машины и автобус

На 19-м километре трассы "Кола" в Ленинградской области у автомобиля КамАЗ отказали тормоза. Неуправляемая фура врезалась в несколько машин, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данным "Упродор Северо-Запад", компании, которая обслуживает трассу, в результате ДТП возник затор в обе стороны. Пробка в сторону Санкт-Петербурга составляет 4 километра, в сторону Ленобласти - три километра. Транспорт движется по одной полосе.

В ДТП пострадали сам грузовик с отказавшими тормозами, один автобус и четыре легковых автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных служб.