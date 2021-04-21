В Карелии после массового отравлении школьников возбудили дело

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления учеников младших классов в средней школе в Олонце. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело заведено по статье 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В начале апреля 22 ребенка и сотрудник пищеблока обратились с симптомами пищевого отравления за медицинской помощью. Потом их число выросло до 77. Начальную школу закрыли. Как выяснили сотрудники Роспотребнадзора, причиной кишечной инфекции стал норовирус 2 генотипа. И попал он в школу из организации, которая поставляет еду в учебное учреждение.

Позже власти Карелии заявили о том, что оштрафовали этот комбинат на 200 тысяч рублей и лишили его права поставлять в школы Олонца питание.

Как добавили в региональном СК, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и контролирующих органов, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания.