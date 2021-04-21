В Петербурге 27 человек задержали за демонстрацию нацистской символики

В Петербурге сотрудники полиции пресекли акцию с демонстрацией нацистской символики в Парке Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД. Было задержано 27 человек.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Полицейские изъяли у задержанных знамена, а также баллончики с краской.

Среди участников акции были и трое несовершеннолетних. Их полицейские передали родителям с просьбой провести профилактическую беседу.

На 24 задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и отпустили. Меру наказания для них будет определять суд.