На Кубани в сокрытии доходов уличили 17 чиновников одного района

В Темрюкском районе Кубани прокуратура наказала 17 чиновников местной администрации за предоставление недостоверных сведений об их доходах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку в администрации Темрюкского района, в ходе которой были установлены нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

"Вскрыты факты представления служащими администрации Темрюкского района неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что свидетельствует о несоблюдении федеральных законов "О муниципальной службе в Российской Федерации" и "О противодействии коррупции", - рассказали в надзорном ведомстве.

Как выяснилось, у 17 служащих администрации Темрюкского района оказались сокрыты данные о доходах на общую сумму порядка 1 миллиона рублей, полученных на предыдущем месте работы, а также от продажи имущества и владения объектами недвижимости и автомобилями.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура вынесла представление главе Темрюкского района об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. А чиновники, указавшие недостоверные сведения о своих доходах, привлечены к дисциплинарной ответственности.