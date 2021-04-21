"Услышать мир" - стартовавший этой весной совместный проект Свердловской государственной детской филармонии и Центра психолого-медико-социального сопровождения детей с нарушениями слуха "Эхо". Благодаря гранту губернатора Свердловской области и помощи благотворительного фонда "РМК" закупили комплекс аппаратуры: кому-то нужны индукционные петли, кому-то слуховые аппараты, у кого-то свои аппараты и их нужно усилить. Приборы настраиваются под уровень слуха каждого ребенка и позволяют полноценно воспринимать музыку.
- Дети испытали шок в хорошем смысле слова, - говорит педагог центра "Эхо" Наталья Булгакова. - Живые звуки и живые вибрации абсолютно по-другому влияют на любого человека. Дети совершенно точно чувствовали настроение музыки.
- В обычной жизни я не слышу музыку, но, когда я надел наушники, я все слышал хорошо! - поделился с помощью сурдопереводчика Вячеслав Чемезов.
Ребятам разрешили взять инструменты и попробовать извлечь звуки самостоятельно. Концерты для слабослышащих детей будут проходить каждый месяц.