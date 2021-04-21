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21.04.2021 11:44
Рубрика: Общество

Музыка, я тебя слышу!

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 86(8437)
Обычному здоровому человеку трудно представить, как слышит мир ребенок с нарушением слуха. Зачастую это просто далекий глухой шум, и даже сирена проехавшей рядом "скорой" воспринимается как еле различимый непонятный звук. В этом мире нет голосов, смеха, крика и шепота, музыки, разумеется, тоже нет. А теперь представьте лица детей, которые впервые, сидя в зале, услышали торжественные раскаты рояля, нежное пение скрипки, завораживающий голос саксофона. Ребятишки боялись пошевелиться, целиком отдаваясь музыке, а их глаза сияли от счастья.

"Услышать мир" - стартовавший этой весной совместный проект Свердловской государственной детской филармонии и Центра психолого-медико-социального сопровождения детей с нарушениями слуха "Эхо". Благодаря гранту губернатора Свердловской области и помощи благотворительного фонда "РМК" закупили комплекс аппаратуры: кому-то нужны индукционные петли, кому-то слуховые аппараты, у кого-то свои аппараты и их нужно усилить. Приборы настраиваются под уровень слуха каждого ребенка и позволяют полноценно воспринимать музыку.

Фото: НРООРДИЗ "Перспектива"
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- Дети испытали шок в хорошем смысле слова, - говорит педагог центра "Эхо" Наталья Булгакова. - Живые звуки и живые вибрации абсолютно по-другому влияют на любого человека. Дети совершенно точно чувствовали настроение музыки.

- В обычной жизни я не слышу музыку, но, когда я надел наушники, я все слышал хорошо! - поделился с помощью сурдопереводчика Вячеслав Чемезов.

Ребятам разрешили взять инструменты и попробовать извлечь звуки самостоятельно. Концерты для слабослышащих детей будут проходить каждый месяц.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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