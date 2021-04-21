Новости

Стали известны обстоятельства смерти актера Алексея Артамонова 17:20
Рядом с местом исчезновения подлодки ВМС Индонезии найдено пятно нефти 17:14
Пассажирская навигация откроется в Москве 24 апреля 17:08
Под Петербургом грузовик без тормозов протаранил 4 машины и автобус 17:07
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет 17:04
В Чехии назначен новый глава МИД страны 16:54
Выборгская таможня не пропустила в Финляндию засушенных жуков 16:43
Опасные производства попросят предъявить современные технологии 16:41
В Кургане осудили лидера банды, убивавшей предпринимателей 16:40
Чекунков рассказал о мерах по демографическому развитию Дальнего Востока 16:36
Миротворцы РФ используют беспилотники для контроля обстановки в Карабахе 16:34
Песков рассказал о банковских вкладах Путина 16:28
МИД: Десять сотрудников дипмиссии США должны покинуть РФ до 21 мая 16:24
Песков: Путин в ночь перед Посланием спал меньше обычного 16:24
Власти Крыма оценили продление программы туристического кешбэка 16:13
Счетная палата примет участие в реализации мер по борьбе с бедностью 16:12
Песков объяснил, о каких "красных линиях" говорил президент в Послании 16:11
Песков: Судьба жителей Донбасса небезразлична России 16:09
ЦИК: Более 146 тысяч человек записались на пробное онлайн-голосование 16:06
Глава Минприроды: Деньги на экологию надо брать из компенсаций ущерба 16:03
В Москве начнется "погодная лихорадка" 16:02
Песков: Путин после второй прививки от коронавируса чувствует себя хорошо 16:00
Песков: Путину доложили о выступлении Зеленского 15:53
В Карелии после массового отравлении школьников возбудили дело 15:51
Косачев прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 16:40
Рубрика: Происшествия

В Кургане осудили лидера банды, убивавшей предпринимателей

Текст: Юлия Мякишева

Курганский областной суд вынес приговор руководителю банды, которая с 2006 по 2015 год совершала преступления в Зауралье и на Среднем Урале.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
После 20 лет розыска члена ОПГ из Петербурга нашли в Краснодаре

Как сообщили в пресс-службе суда, рецидивиста признали виновным в убийстве пяти человек, покушении, серии разбойных нападений, грабежей, похищении и краж. Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.

Как добавили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сейчас мужчина отбывает наказание за кражи дорогих автомобилей и разбойное нападение в Шадринске, совершенное в 2015 году. Также осужденный дал признательные показания по нынешнему делу и показал местонахождение тела одной из жертв.

- В зависимости от роли каждого члены банды обвинялись в совершении серии особо тяжких преступлений: пяти убийств, одном покушении с похищением, разбойных нападениях и вымогательствах денежных средств, незаконном хранении огнестрельного оружия, хищении транспортных средств, - говорится в сообщении.

Так, в марте 2021 года осудили еще одного активного участника - на 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Рассмотрение в суде уголовных дел в отношении еще пятерых членов банды продолжается.

Напомним, по версии следствия, группировка была создана на территории Курганской области в 2006 году. Она нападала на предпринимателей и состоятельных людей, отбирали имущество, а самих убивали. Летом 2016 года троих бандитов задержали за кражи дорогостоящих автомобилей на территории Курганской и Тюменской областей. После этого деятельность ОПГ была приостановлена, но все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные членами банды, оставались нераскрытыми.

Генотип одного из участников удалось установить по вещественным доказательствам, изъятым в 2012 году с места убийства предпринимателя. После этого следствие смогло установить и других членов преступной группировки.

В Ростове банду осудили за похищение и убийство двух человек
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

Главное сегодня

Путин сравнил нападки на Россию с поведением животных из книги Киплинга
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет
Мурашко: Диспансеризация и профосмотры будут восстановлены не позднее 1 июля
"Роскосмос" запланировал вывод на орбиту новой российской станции к 2030 году
Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов