В Кургане осудили лидера банды, убивавшей предпринимателей

Курганский областной суд вынес приговор руководителю банды, которая с 2006 по 2015 год совершала преступления в Зауралье и на Среднем Урале.

Как сообщили в пресс-службе суда, рецидивиста признали виновным в убийстве пяти человек, покушении, серии разбойных нападений, грабежей, похищении и краж. Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.

Как добавили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сейчас мужчина отбывает наказание за кражи дорогих автомобилей и разбойное нападение в Шадринске, совершенное в 2015 году. Также осужденный дал признательные показания по нынешнему делу и показал местонахождение тела одной из жертв.

- В зависимости от роли каждого члены банды обвинялись в совершении серии особо тяжких преступлений: пяти убийств, одном покушении с похищением, разбойных нападениях и вымогательствах денежных средств, незаконном хранении огнестрельного оружия, хищении транспортных средств, - говорится в сообщении.

Так, в марте 2021 года осудили еще одного активного участника - на 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Рассмотрение в суде уголовных дел в отношении еще пятерых членов банды продолжается.

Напомним, по версии следствия, группировка была создана на территории Курганской области в 2006 году. Она нападала на предпринимателей и состоятельных людей, отбирали имущество, а самих убивали. Летом 2016 года троих бандитов задержали за кражи дорогостоящих автомобилей на территории Курганской и Тюменской областей. После этого деятельность ОПГ была приостановлена, но все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные членами банды, оставались нераскрытыми.

Генотип одного из участников удалось установить по вещественным доказательствам, изъятым в 2012 году с места убийства предпринимателя. После этого следствие смогло установить и других членов преступной группировки.