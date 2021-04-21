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21.04.2021 21:12
Рубрика: Культура

Археологи раскрыли один из секретов византийской торговли

Текст: Алена Ларина
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Чтобы морские моллюски не портились при перевозке на большие расстояния, их научились консервировать уже в IV веке. К такому выводу пришли ученые, обнаружившие много обломков раковин животных на месте древних поселений в пустыне Негев в южном Леванте.

Фото: LWL archeology for Westphalia/Hermann Menne
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В римско-византийском Средиземноморье употребление в пищу морских моллюсков, пишет Journal of Archaeological Science: Reports, было нормой. Но эти скоропортящиеся продукты нужно было как-то хранить при перевозке.

Инбар Кталав из Хайфского университета совместно с коллегами из Великобритании и Германии, исследовав недавно обнаруженные обломки раковин моллюсков на стоянках в пустыне Негев, расположенных вдалеке от моря, решили, что эти находки открыли новые возможности для изучения инфраструктуры международных коммерческих маршрутов, позволявших перевозить моллюсков на большие расстояния в византийский и раннеисламский периоды.

Археологи извлекли вручную фрагменты раковин в исследуемых поселениях, обнаружив 669 обломков, из которых 479 происходили из Средиземного моря, 144 - из Нила, 46 - из Красного моря. 418 образцов были получены из византийских слоев, а 237 - из раннеисламских.

Доставка из этих мест до поселений в южном Леванте заняла бы минимум несколько дней, поэтому для торговцев было важно сохранить скоропортящийся товар. Видимо, с этой целью их тогда и стали консервивать.

Интересно, что уже во времена античного Рима для его правящей элиты, как, например, сообщал Плиний Старший, поставляли устриц из Неаполитанского залива, Великобритании и Дарданелл.

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