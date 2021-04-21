Си Цзиньпин по приглашению Байдена примет участие в климатическом саммите

Председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в организованном США климатическом саммите, который пройдет в формате видеоконференции. Об этом в среду сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Отмечается, что лидер КНР будет участвовать по приглашению президента США Джо Байдена. Си Цзиньпин выступит с "важной речью", цитирует ТАСС представителя МИД.

Ранее сообщалось, что в саммите примут участие 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Байден лично передал приглашение президенту России по телефону. "Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - уточнили в пресс-службе Кремля.