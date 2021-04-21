Новости

На Колыме нашли новое крупное месторождение меди 05:02
Суперлига официально заявила о приостановке проекта 04:46
Си Цзиньпин по приглашению Байдена примет участие в климатическом саммите 04:40
В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения 03:56
"Челси" стал последним отказавшимся от Суперлиги клубом Англии 03:49
Байден пообещал привезти семью Флойда в Белый дом на своем самолете 02:59
ВОЗ сообщила о темпах распространения в мире новых штаммов коронавируса 02:57
Суд постановил снова закрыть школы Буэнос-Айреса из-за пандемии COVID-19 02:42
Байден назвал справедливым обвинительный приговор по делу Флойда 02:22
Самолет Learjet 35 разбился при посадке в Бразилии 01:54
Пять английских клубов сообщили о выходе из Суперлиги 01:40
Трамп заявил о серьезном отношении к идее участия в президентских выборах 01:32
В Росгидромете рассказали, когда улучшится погода в центре России 01:00
Королева Елизавета II отметит 95-летие в условиях траура по принцу Филиппу 00:58
Число жертв схода поезда в Египте достигло 23 00:53
Экс-полицейский Шовин признан виновным в убийстве Флойда 00:20
Politico: Забор вокруг Капитолия восстановят перед выступлением Байдена 00:19
Стамбульская конференция по Афганистану перенесена на более поздний срок 00:02
"Манчестер Сити" официально сообщил о выходе из Суперлиги 20.04.2021
Младший министр обороны Британии подал в отставку 20.04.2021
Стрельбу в магазине в Нью-Йорке устроил его бывший сотрудник 20.04.2021
Клубы Суперлиги обсудят закрытие проекта 20.04.2021
"Манчестер Сити" вслед за "Челси" намерен покинуть Суперлигу 20.04.2021
В Петербурге госпитализировали мать, напавшую с ножом на 9-летнего сына 20.04.2021
В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 20.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 04:40
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин по приглашению Байдена примет участие в климатическом саммите

Председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в организованном США климатическом саммите, который пройдет в формате видеоконференции. Об этом в среду сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

США и КНР в рамках Парижского соглашения приняли заявление по климату

Отмечается, что лидер КНР будет участвовать по приглашению президента США Джо Байдена. Си Цзиньпин выступит с "важной речью", цитирует ТАСС представителя МИД.

Ранее сообщалось, что в саммите примут участие 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Байден лично передал приглашение президенту России по телефону. "Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - уточнили в пресс-службе Кремля.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Президент выступит с Посланием Федеральному Собранию
Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана