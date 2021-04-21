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21.04.2021,  
08:00
Текст:  Алексей Иванов

СМИ: Су-57 модифицируют для управления группой беспилотников

Отечественный истребитель пятого поколения Су-57 благодаря доработке сможет управлять группой малых беспилотников. Их самолет будет нести на внутренней и внешней подвеске.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе. В отсек внутри фюзеляжа одного истребителя поместится свыше десяти беспилотников - как разведывательных, так и ударных, в том числе - предназначенных для радиоэлектронной борьбы. Все аппараты смогут сообщаться между собой и с бортовой системой самолета-носителя. Тип беспилотников пока не уточняется.

Фото: Сергей Михеев
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Разработка соответствующего бортового оборудования и программного обеспечения уже ведется. Параллельно готовится стенд для отработки взаимодействия всех летательных аппаратов между собой в режиме реального времени с применением полунатурного моделирования.

Во время боя Су-57 сможет сбросить целую группу различных беспилотников, к примеру, перед попаданием в зону действия ПВО противника. Аппараты займутся созданием помех для радаров, будут перегружать их ложными целями и атаковать вражеские зенитные системы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что истребителю Су-57 и тяжелому ударному дрону "Охотник" будет обеспечено сетецентрическое взаимодействие для решения полного комплекса задач. Беспилотник под командованием летательного аппарата сможет поражать как наземные, так и воздушные цели.

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