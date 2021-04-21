Сотрудников посольства РФ в Турции начали вакцинировать "Спутником V"

В российском посольстве в Турции начали вакцинировать сотрудников "Спутником V". Об этом журналистам сообщили в диппредставительстве.

"21 апреля в посольстве стартовала вакцинация сотрудников диппредставительства. Коллектив прививается российским препаратом "Гам-КОВИД-Вак", широко известным как "Спутник V", разработанным российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - сказали в посольстве.

Сообщается, что одним из первых вакцину получил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.