Умер продюсер "Бешеных псов" Тарантино Монте Хеллман

В возрасте 91 года 20 апреля в Калифорнии скончался Монте Хеллман - легенда американского независимого кино, культовый режиссер, сценарист, продюсер, монтажер и актер.

Об этом сообщает Variety, уточнив, что кинематографист отошел в медицинском центре, куда был доставлен накануне после того, как упал у себя дома.

Монте Джэй Химмельман (настоящее имя) родился в 1932 году в Нью-Йорке в семье мелкого предпринимателя. С самого раннего детства увлекался фотографией, кино и театром - свой первый спектакль поставил еще в десять.

Monte Hellman, the maverick director of such films as “Two-Lane Blacktop,” “The Shooting” and “Road to Nowhere,” has died at 91. https://t.co/2ELY7Wxrv8 pic.twitter.com/J3ADNyrx8o — Variety (@Variety) April 20, 2021

Изучал театральное искусство в Стэнфорде. Еще студентом принял участие в создании радиоспектакля "Война миров". Далее изучал кинематографию в Лос-Анджелесе, где посмотрел "Потомка Чингисхана" Пудовкина и очень впечатлился.

В кино зашел с подачи Роджера Кормана. Режиссерский дебют - "Чудовище из Проклятой пещеры" 1959-го. Далее - "Террор", "Задняя дверь в ад", "Огонь на поражение", "Побег в никуда", "Двухполосное шоссе", "Бойцовский петух", "Любовь, пуля и ярость", третья "Тихая ночь, смертельная ночь", продюсирование "Бешеных псов" Тарантино.

Трижды лауреат Венецианского МКФ.