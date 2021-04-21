Новости

Умер автор хита Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart Джим Стайнман 11:06
Солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева была задержана в Испании 10:54
Умер продюсер "Бешеных псов" Тарантино Монте Хеллман 10:44
Эмилия Кларк и Оливия Колман сыграют в новом сериале Marvel 10:36
Больному раком Владимиру Преснякову удалили почку 20.04.2021

Умерла актриса из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Веслава Мазуркевич

Новости
    21.04.2021, 10:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 95 лет 20 апреля в Варшаве умерла актриса Веслава Мазуркевич, хорошо известная советскому и российскому зрителю по роли майора Ханны Бозель в легендарном польском сериале "Ставка больше, чем жизнь".

Печальную новость сообщает Onet со ссылкой на подтверждение от семьи актрисы. Причина смерти не называется.

Национальные соцсети полны скорби и сочувствия.

Веслава Мазуркевич родилась 25 марта 1926 года в Лодзи. В 1952-м окончила "Польскую современную театральную школу" - там же. Театральный дебют - в июне 1951-го.

На экранах - с середины 60-х: "Недалеко от Варшавы", "Маленькие драмы", "Вольный город", "Скандал из-за Баси", "Кодовое название "Нектар", "Фараон", "Роман и Магда" - всего семь десятков фильмов и сериалов.

Новости

Гитарист The Kingsmen Майк Митчелл умер в свой день рождения 20.04.2021
Звезда "Кривого зеркала" Морозов оказался в центре секс-скандала 20.04.2021
Вин Дизель сыграет в фильме про игрушечных роботов-боксёров 20.04.2021
Официально: Майкл Китон вернется к роли Бэтмена спустя почти 30 лет 20.04.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Главным героем сериала по "Бэтмену" станет звезда "Мира Дикого Запада" 19.04.2021
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна" 19.04.2021
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 18.04.2021
⧣ утраты
Фото: facebook.com/scott.traugott
Умер создатель образа Индианы Джонса Энтони Пауэлл 20.04.2021
Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 19.04.2021
Рэпер Black Rob умер в 51 год 18.04.2021
⧣ Польша
Фото: twitter.com/ RedanianIntel
Найдены исполнители ролей молодых Геральта и Весемира в "Ведьмаке" 09.04.2021
Темнокожая актриса ушла из приквела "Ведьмака" 08.04.2021
Что в кино: "Майор Гром", девяностые, детский фэнтезийный трэш 02.04.2021