Умерла актриса из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Веслава Мазуркевич

В возрасте 95 лет 20 апреля в Варшаве умерла актриса Веслава Мазуркевич, хорошо известная советскому и российскому зрителю по роли майора Ханны Бозель в легендарном польском сериале "Ставка больше, чем жизнь".

Печальную новость сообщает Onet со ссылкой на подтверждение от семьи актрисы. Причина смерти не называется.

Национальные соцсети полны скорби и сочувствия.

Веслава Мазуркевич родилась 25 марта 1926 года в Лодзи. В 1952-м окончила "Польскую современную театральную школу" - там же. Театральный дебют - в июне 1951-го.

На экранах - с середины 60-х: "Недалеко от Варшавы", "Маленькие драмы", "Вольный город", "Скандал из-за Баси", "Кодовое название "Нектар", "Фараон", "Роман и Магда" - всего семь десятков фильмов и сериалов.