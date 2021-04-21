В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения

Обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложено ввести в стране. Это инициатива Союза потребителей России.

Согласно плану, жители будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека. При этом также будут добавлять по 50 киловатт-часов за каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, а при наличии электрической плиты умножать данный коэффициент в полтора раза, пишут "Известия" со ссылкой на письмо организации в адрес премьер-министра РФ.

Для предприятий СПРФ предлагается предусмотреть скидку при использовании ресурса в объеме не выше соответствующего использованию ими наилучшей доступной технологии своей отрасли. Прогрессивная шкала энерготарифов, как считают в организации, позволит сократить потребление электроэнергии и решить проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе.

Ранее сообщалось о составленном рейтинге проблем россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Если раньше людей больше всего волновали вопросы состояния и ремонта многоэтажек, то в первом квартале 2021 года на первом месте в топ-10 коммунальных проблем ЖКХ оказались жалобы на начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. А это и перерасчеты, и дополнительные платежи и комиссии.

По данным ЖКХ "Контроль", это 17,5 процента всех жалоб, которые пришли на "горячие" линии и в приемную Национального центра "ЖКХ Контроль". На основании анализа данных обращений был составлен список основных проблем в сфере ЖКХ.