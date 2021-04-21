В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом всего 374 военнослужащих

Число людей, вылечившихся от коронавируса, в армии и на флоте постоянно растет. И эта тенденция сохраняется уже много месяцев.

По данным Минобороны РФ на вечер 21 апреля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровел 21 военнослужащий. Общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 779 человек. Кроме того, 113 782 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 374 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 241 пациент - в военных госпиталях. 130 изолированы на дому. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках.

Эти цифры ежедневно сокращаются. Они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом болезнь проходит бессимптомно.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 17 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 87 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 815 человек, 210 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.