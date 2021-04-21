Установлено влияние короткого сна на развитие старческого слабоумия

Масштабное исследование с 25-летним периодом наблюдения выявило связь между короткой продолжительностью сна (менее шести часов) в среднем возрасте и повышенным риском деменции в пожилом возрасте. Об этом сообщает nature.com.

Исследование показало, что риск старческого слабоумия увеличивается на 30 процентов у людей с постоянным коротким сном в возрасте от 50 до 60 лет. Нормой считается сон от семи часов.

Ученые подчеркивают, что новое исследование не является окончательным, оно лишь указывает на потенциальную взаимосвязь короткого сна с когнитивными снижениями и болезнью Альцгеймера. Плохой сон может быть очень ранним симптомом заболевания, а не неизлечимым фактором риска.

Было обнаружено, что сон играет жизненно важную роль в выведении токсичных белков из мозга, поэтому постоянный плохой сон может играть причинную роль в начале когнитивного снижения. В любом случае, как отмечают ученые, хороший сон важен для профилактики болезней.