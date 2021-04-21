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21.04.2021 14:47
Рубрика: Власть

Володин сообщил о сроках принятия законов по новым соцвыплатам

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты Госдумы незамедлительно начинают работу по законодательному обеспечению предложений президента РФ, озвученных в Послании Федеральному Собранию. Об этом в среду заявил председатель ГД Вячеслав Володин в эфире "Первого канала".

По его словам, важно принять в течение весенней сессии законы о соцвыплатах, о которых говорил глава государства. Ведь они должны начать работать уже со следующего полугодия и с 1 сентября, объяснил Володин.

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
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По его оценке, глава государства объявил о решениях, которые в будущем заложат "совершенно новые, более высокие, стандарты поддержки российских семей".

Как уточнил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, депутаты Госдумы намерены в ближайшее время принять законы, направленные на реализацию первоочередных мер поддержки семей. "И по вопросам, касающимся поддержки матерей, которые ждут детей и которые нуждаются в материальной помощи, и по вопросам поддержки неполных семей", - уточнил парламентарий, которого цитирует ТАСС. Он также заявил, что разовые выплаты семьям могут быть назначены решениями органов исполнительной власти.

О каких выплатах объявил президент

- единовременная помощь в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками, а также с будущими первоклассниками;

- беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, будет полагаться по 6 тысяч 350 рублей в месяц;

- с 1 июля нынешнего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, назначат выплату, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей.

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