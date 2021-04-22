Более 16 тысяч студентов претендуют на "Золотую стажировку"

Это шанс для молодых людей проверить себя в решении реальных задач, поставленных бизнесом и познакомиться с будущими работодателями. "Время карьеры" - совместный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Министерством науки и высшего образования России, а также Уральским федеральным университетом. Новый сезон "золотых стажировок" собрал в три раза больше участников, чем в прошлом году.

- Интерес молодых ребят к стажерским позициям стабильно растет: такой тест-драйв будущей профессии помогает получить необходимый профессиональный опыт для дальнейшего успешного трудоустройства, - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - В лидерах по числу регистраций: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан.

Какие стажировки выбирает молодежь?

Самими востребованными оказались предложения в сфере информационных технологий, маркетинга и PR, а также экономики и управления.

На следующем этапе конкурсанты пройдут экспресс-тестирование по стандартам крупных международных компаний. Им предстоит решить задания на логику, эрудицию, показать общекультурные компетенции и профессиональные знания по выбранному профилю. Плюс кейс от работодателя.

- Конкурс максимально адаптирован для студентов без опыта работы. Им доступны обучающие материалы и советы профессионалов, полезные в построении карьерной траектории, - говорит ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. - Многие этапы отбора упрощает цифровая платформа проекта, разработанная в УрФУ при поддержке работодателей и экспертов HR-рынка.

Итоги "Золотой стажировки" будут подведены 11 июня. Конкурсанты, показавшие лучшие результаты по итогам всех испытаний, попадут на стажировки в крупнейшие российские компании. Например, в Трубную металлургическую компанию, "Росатом", Ancor, Связной, химический холдинг "Фосагро" и многие другие. Помимо стажерских позиций, многие компании готовы поощрить талантливых студентов и предложить им работу, а некоторые - даже помочь с переездом, если это потребуется.