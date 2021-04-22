Иранский беспилотник снял на видео пролет над авианосцем ВМС США

Беспилотник КСИР снял боевую технику, базирующуюся на палубе авианосца USS Dwight D Eisenhower ВМС США.

В Сети появилось видео с атомным авианосцем USS Dwight D Eisenhower ВМС США, проходящим через Ормузский пролив в направлении Персидского залива. Сделано оно было дроном Корпуса стражей исламской революции. Судя по ролику, беспилотнику удалось весьма близко подойти к кораблю. Он снял стоящие на палубе истребители-бомбардирвщики F/A-18E/F Super Hornet, вертолеты и другую технику.

Авианосец USS Dwight D Eisenhower типа Nimitz вошел в состав ВМС США в 1977 году. В 1991 году принимал участие в операции "Буря в пустыне". С 1995 по 1997 годы проходил модернизацию.В его авиационную группу входит 90 самолетов и вертолетов.