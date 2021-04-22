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22.04.2021,  
15:04
Текст:  Алексей Моисеев

Израильская система ПРО не заметила сирийскую ракету

Ракета сирийской ПВО беспрепятственно залетела в воздушное пространство Израиля и взорвалась в 30 километрах от ядерного исследовательского центра в Димоне.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, израильские военно-воздушные силы этой ночью попытались в очередной раз атаковать объекты в районе Дамаска.

Сирийские подразделения противовоздушной обороны открыли по ним огонь. В отражении налета были задействованы и комплексы дальнего радиуса действия С-200. Одна из ракет, не поразив цель, продолжила свой полет, войдя в воздушное пространство соседнего государства.

При этом, по всей видимости, средства противоракетной обороны ее просто не заметили и она, пролетев по разным оценкам 250 - 300 километров самоликвидировалась. Обломки упали на один из населенных пунктов, после чего была, наконец, объявлена воздушная тревога.

После этого в небо вновь были подняты самолеты ВВС, которые, по данным местных СМИ, уже обстреляли две зенитные батареи САР.

Фото: My Views On News / youtube.com
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Агентство SANA, сообщив об атаке, заявило, что было сбито большинство ракет, при этом ранения получили четверо сирийских военнослужащих.

Инциденты с ЗРК С-200 фиксировались и ранее. Например, в 2017 году стало известно о падении ракеты в Иордании, а летом 2019 года ракета долетела до Кипра, рухнув в районе населенного пункта Ташкент, расположенного на турецкой части острова.

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